VIDEO: Režisér Renč definitivně přiznal city ke Kloubkové

Pár se potkal při přípravách nového muzikálu Baron Prášil, Renč ho režíruje, Kloubková se stará o choreografii. Kloubková v té době oznámila rozchod s manželem Alanem Bastienem a tu a tam se objevovaly informace také o rozchodu Renče s Tabačkovou.

Netrvalo dlouho a tanečnice a moderátorka si měnila adresu bydliště s produkční Hudebního divadla Karlín zvanou Jerry. Ta údajně Renčovy zálety už nevydržela a sama se z karlínského bytu odstěhovala. Následovala pohádka o tom, jak vzala Jerry režiséra na milost a jede se s ním udobřovat na romantickou dovolenou. Ve skutečnosti byl Renč stále s Kloubkovou a žádný návrat se nekonal. Teď se s ní konečně poprvé objevil na veřejnosti a vztah přiznal.

"Spojují nás s Kristinkou velké city," nechal se slyšet Renč. Kristina se k jejich vztahu vůbec nechtěla vyjadřovat, mluví za ni jen zamilované oči, s nimiž se na úspěšného režiséra dívá. "Zeptejte se Filipa, on vám to řekne," nechávala věc na bedrech svého milence. Že by nemohla mluvit kvůli právě probíhajícímu rozvodu se zpěvákem Bastienem? Ačkoli Renč dorazil do obchodu v centru Prahy půl hodiny po Kloubkové, domů už odcházeli společně.

Kromě nich slavili roční výročí obchodu se značkovým zbožím především italských designérů také Andrea Kalivodová, které bylo shodou okolností ten den dvaatřicet, Hanka Kynychová, která bude za týden připravovat již druhé narozeniny svých dvojčátek, nebo Lucie Kachtíková, jež je tváří obchodu. Modelka má desetiměsíční dceru Sofii a spolu s ní už nafotila jednu lukrativní kampaň.

"Fotily jsme spolu a malá měla málem větší honorář než já," smála se Lucie. Coby tvář obchodu dostala v rámci jeho narozenin luxusní dárek - exkluzivní model od Gianfranco Ferré, v němž obchod ve slavnostní večer reprezentovala. V nejbližší době ji čeká nafocení kampaně pro tento obchod s Jakubem Ludvíkem.