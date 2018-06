VIDEO: Quasimodo odhalil svou pravou tvář, někteří herci jsou na prášky

"Mými největšími kamarády se za dny zkoušení staly dva druhy prášků, které musím brát, abych se dokázal otáčet, protože se mi trošku zablokovala krční páteř a nejsem sám, komu se to stalo," prozradil Roman Vojtek.

Muzikál Quasimodo, Csongor Kassai a Radka Pavlovčinová

Znetvořenou tvář hlavního hrdiny a jeho charakteristický hrb má na svědomí maskér Petr Fadrhons, který pracoval pro zahraniční produkce filmů Hartova válka, Van Helsing či Příběh rytíře. Speciální silikonová maska Quasimoda se před vystoupením musí stihnout nasadit za tři čtvrtě hodiny.

Maskér Petr Fadrhons a herec Csongor Kassai při výrobě masky pro muzikál Quasimodo

"Oni nejsou zvyklí, protože se musí soustředit. Ale my to stihneme i za čtvrt hodiny," řekl se smíchem Petr Fadrhons a exkluzivně pro iDNES.cz ukázal, jak snadno se pak maska dá sundat. S kolegyní Janou Zahradníčkovou se postarají i o dokonalý make-up Esmeraldy, Lili a Guduly a připraví vlasové doplňky a kašírované masky tanečníků.

Muzikál Quasimodo, Csongor Kassai a Radka Pavlovčinová

"Pro mě je to dneska úplná novinka. Musím říct, že mě to velmi mile překvapilo až vyděsilo, což je tedy správný pocit. Takže to funguje," prohlásila Esmeralda Radka Pavlovčinová o masce své muzikálové lásky. "Všichni říkali, jaký jsem hnusný," doplnil Quasimodo Csongor Kassai.

V hlavních rolích se kromě Pavlovčinové a Kassaie představí Markéta Procházková a Tomáš Trapl. Z dalších herců v muzikálu dále účinkují Jiří Korn, Ondřej Ruml, David Kraus, Marian Vojtko, Zdenka Trvalcová či Jan Cina.

Muzikál Quasimodo, Tomáš Trapl a Csongor Kassai Muzikál Quasimodo: Radka Pavlovčinová a Roman Vojtek

Pohnutý osud ošklivého hrbáče z chrámu Notre Dame v Paříži a krásné cikánky Esmeraldy inspiroval režiséra Martina Kukučku, který vytvořil libreto spolu se svým kolegou ze známého režijního dua SKUTR Lukášem Trpišovským. Pod texty písní je podepsán Petr Kolečko a hudbu složili Petr Kaláb, Jan Maxián a Jakub Prachař.

Petr Kaláb, Jakub Prachař a Jan Maxián složili hudbu k muzikálu Quasimodo.

"Já jsem měl strach ze začátku. Je to totiž hrozný objem muziky a nebyl jsem si jistý. Všichni jsme ale strávili na tom hodně času a doplňovali se. Sám bych do toho nikdy nešel," řekl Prachař.

Součástí efektních muzikálových choreografií bude i performance akrobatického dua Dae Men. Slavnostní premiéra v Divadle Hybernia je naplánována na magické datum 11. 11. 2011.