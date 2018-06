VIDEO: Průšová se smí ukazovat v prádle, dovolil jí to manžel

"Myslela jsem, že to by mu možná mohlo vadit, ale nemá s tím problém. A tak by to i mělo být - jednou si přeci vzal modelku," chválí svého muže Vladimíra Konvalinku Kateřina.

Po návratu ze svatební cesty v Americe se společně poprvé objevili na přehlídce konfekční módní značky F&F v budově Právnické fakulty UK v Praze. Průšová tu nejen předváděla, ale s Leošem Marešem dokonce uvedla kolekci pro nastávající sezonu a manžel jí nadšeně tleskal.

Svůj stav mladé paní si známá modelka zatím nemůže vynachválit. "Jen si na to pořád nemůžu zvyknout. Když na mě někdo volá Konvalinková, tak vůbec nereaguju," směje se. "Ale svatební cesta byla úžasná. Jenže, jen co jsme se vrátili, volala mi hned na letiště máma, že se na internetu píše o našich problémech v manželství. To mi přišlo hloupý a nemorální, protože jsme svoji jen dva měsíce a navíc jsme tu celou dobu vůbec nebyli! Já se ale cítím jako vdaná úžasně," dodává.

Miminko, na které se samozřejmě každý ptá, je zatím otázkou budoucnosti. Přesto je ale Kateřina pečlivá a starostlivá manželka. "Samozřejmě dělám všechno, co žena v domácnosti dělá - peru, žehlím, vařím... A věřte, že vařit umím. Každý si myslí, že modelky takové věci nedělají, ale každý chlap, který chce mít vedle sebe hezkou ženskou, chce ale i takovou, která se o něj postará, ne žádnou šmudlu. Já mám navíc hotelovou školu, takže zvládnu opravdu všechno, včetně rajský a svíčkový, které má manžel nejraději," pyšní se.