VIDEO: Průšová předváděla prádlo, v publiku byl i její manžel

"Je pravda, že řešíme určité problémy, ale je to jen mezi námi, je to naše věc, komunikujeme spolu a myslím, že jsme v pohodě" řekl Vladimír Konvalinka.

Vyrovnaně působí i jeho žena. "My to máme tak strašně vyřešené s Vláďou co se týče těch emocí. Ty emoce opadly, takže není proč se trápit, není proč brečet. My jsme si to ujasnili oba dva. Oba dva se máme rádi," řekla Kateřina Průšová. "Jsem relativně v pohodě a chci se teď soustředit na sebe," dodala modelka.

Manžel ji ale stále provází na společenských akcích. Konvalinka přišel na křest kalendáře, který Kateřina Průšová fotila loni v zimě na Kubě s fotografem Jakubem Ludvíkem a objevil se i na přehlídce luxusního spodního prádla, kde vedle Kateřiny Průšové předváděla Lucie Kaufmann Králová. I ona řeší krizi manželství.

Matka dvou synů, čtyřletého Roberta a ročního Richarda, odešla od svého manžela Zdeňka Kaufmanna letos v březnu. Za rozpadem manželství údajně stojí podnikatelovy nevěry. Rozchod ale neprobíhá vůbec klidně. Ačkoli se manželé domluvili na finančním vyrovnání, nemohou se shodnout na výchově dětí.