VIDEO: Prohlédněte si luxusní dům Belohorcové. Vyrazí vám dech

"Strašně se těším, až se přestěhujeme, ale ještě pár týdnů to musíme vydržet," řekla Zuzana Belohrocová. Veškeré úpravy, které mimochodem navrhoval sám Hájek, spolykaly víc času, než dvojice plánovala. Dalším problémem je nefungující kanalizace, kterou v jejich pražské ulici nyní předělávají.

Luxusní dům, ve kterém nebude chybět podzemní garáž či vinný sklípek, je sice dvoupatrový, ale partneři hodlají obývat hlavně jeho vrchní část. Ta je řešena jako klasické 2+KK - na jednom konci je ložnice s velkou šatnou, na druhém dětský pokoj pro jejich Salmu. Vedle je hned koupelna se sprchovým koutem, velký obývací pokoj s krbem a příčkou oddělená kuchyň, z níž jsou Zuzana i Vlasta nadšení.

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek v kuchyni

"Kuchyň jsme chtěli mít černo-karbonovou, všichni se toho hodně báli, ale já jsem říkal, že to riskneme a uděláme kuchyň crazy," vysvětluje Hájek. "To bude moje pýcha," doplňuje ho Belohorcová. Prostor kuchyně sice působí dost tmavě, ale protože je celá protější stěna prosklená, do interiéru proniká dost světla a potlačuje tak pocit temné místnosti.

Velký obdiv sklízí u Belohorcové i dobře promyšlená šatna u ložnice, která slouží jako velký úložný prostor. "Tohle bylo moje přání, protože mám nespočet věcí a málo úložného prostoru, takže jsem potřebovala hodně místa. V současném bytě to vypadá jako na skladišti," vysvětluje moderátorka, jejíž partner dokonce postavil botník přes jednu celou stěnu.

Zuzana Belohorcová ve své nové ložnici

Dům, kterému dominuje hra s kamenem i sklem, opticky rozšiřují také zrcadla, jimiž jsou v bytě pokryty některé stěny. Jednu takovou mají i v ložnici.

Další chloubou jsou dva krby, jeden v přízemí a druhý na patře, které byly velkým přáním Hájka. "Tohle byl můj sen, ve starém bytě máme jen krbová kamna. Tohle je ale přeci jen lepší," dodal partner Belohorcové.

Obývací pokoj s krbem, na ten je Vlasta Hájek obzvlášť pyšný

V přízemní části je nyní vybudována velká místnost, která bude sloužit jako klubovna jeho klubu Ferarri, případně jako společenská místnost pro větší návštěvy, které si nechtějí pouštět do soukromí. Nechybí zde ani velká koupelna s vanou a jeden větší pokoj vypadající jako garsonka s malou linkou na přespávání pro návštěvy, případně pro chůvu.

"Už se nám na zahradě rýsuje i krytý bazén, ale na něj dojde, až budeme bydlet," dodali Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.