VIDEO: Princ Harry na Jamajce tančil a porazil v běhu Usaina Bolta

Sedmadvacetiletý princ se může pyšnit tím, že porazil nejrychlejšího muže světa. Usain Bolt ale nestihl ani vyběhnout.

Na startu stometrové dráhy stadionu univerzity v Kingstonu Harry ukázal Boltovi na opačnou stranu a zatím se sám rozběhl a sprintoval k cíli. Smějící se Bolt za ním pak už je uvolněně klusal. Jejich "závod" sledovala řada studentů, včetně mnoha atletů.

Potom princ nadchl jamajské tanečnice z centra pro mládež, když se nechal vytáhnout na pódium a rozvlnil tělo do rytmu.

Během středy ho čekají vážnější povinnosti. Má poobědvat s jamajskou premiérkou Portií Simpsonovou Millerovou, která chce přerušit zbývající vazby Jamajky na Británii.

Jamajka získala nezávislost na Británii v roce 1962, ale stále formálně uznává královnu jako hlavu státu. Simpsonová Millerová to chce změnit. Uvedla, že královnu sice obdivuje, ale je zapotřebí politická změna, aby se zlikvidovaly všechny pozůstatky kolonialismu.

Princ Harry s jamajskou premiérkou Portií Simpsonovou Millerovou

V pátek se Harry při své první sólové oficiální cestě přesune do Brazílie.

Oslavy "diamantového výročí" připomínají cestami i další členové královské rodiny. Následník trůnu princ Charles zavítá s vévodkyní z Cornwallu do Kanady, Austrálie, Papuy-Nové Guineje a na Nový Zéland. Harryho bratr princ William se s manželkou Kate vydá do Malajsie, Singapuru, na Šalamounovy ostrovy a Tuvalu. Hlavní oslavenkyně, pětaosmdesátiletá královna se svým manželem, o pět let starším vévodou z Edinburghu, budou cestovat po britských ostrovech.