VIDEO: Poslechněte si, jak nejlepší sprinter světa Usain Bolt zpívá

Slavný Jamajčan ukázal v Praze na Václavském náměstí v rámci představení nové kolekce bot, že je skvělý showman.

Zpěv sice není jeho silnou stránkou, ale nestyděl se zanotovat trochu reggae, které je teď u nás díky Česko-slovenské Superstar velmi populární.

Po bouřlivém potlesku podepsal pár bot z nové kolekce určené vítězi soutěže. Následně ocenil děti, které byly nejúspěšnější ve sprinterské soutěži na trati 30 metrů. "Na tebe si budu dávat bacha," prohlásil směrem k malému běžci, který se radoval z vítězství mezi chlapci.

Bolt prozradil, že kdyby se nevěnoval atletice, hrál by prý s jistotou kriket. Zimní odvětví by podle vzoru Kokosů na sněhu neriskoval. "Víte, já nemám zimu vůbec rád. A navíc si myslím, že bych se do toho bobu vůbec nevešel," řekl Bolt.

Že rád hřeší kuřecími nugetami v jedné z fastfoodových sítí, to je o něm dobře známo. Jenže s dostupností jeho oblíbené pochoutky na ostrově v Karibiku, kde žije, už je to prý horší. "Můj kouč je snad zakázal úplně na celé Jamajce," vysvětlil Bolt.

A jaké ženy se líbí nejrychlejšímu muži planety? "Líbí se mi všechny holky," prohlásil Bolt, přičemž začal šibalsky mrkat na jednu z přítomných hostesek, které ho na tiskové konferenci doprovázely.

Na památku dostal od organizátorů model vozu Mini Cooper, v jehož originální verzi do dějiště setkání přijel. "Pěkný, pěkný, ale nevejdu se tam... To bych musel být o dost menší," řekl naoko zklamaně Bolt. "No ten větší by byl o něco lepší," prohlásil.

V závěru naznačil, že v České republice nebyl pravděpodobně naposledy.

"Nelze říct, že budu za rok v Ostravě na Zlaté tretře znovu na sto procent, ale řekněme, že tak na devadesát by to být mohlo. Hodně to bude záležet i na tom, zda budu zdravý, ale jinak se vrátím moc rád a v Ostravě znovu poběžím. Mám to tady rád," dodal Bolt.