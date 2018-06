VIDEO: Pornoherec Rosenberg se dal na pornorap

"Tuhle skladbu jsem složil ve vězení a je o pocitech, které jsem měl v době, když jsem byl zavřený," vysvětlil iDNES.cz Rosenberg, který se psaní textů věnuje už od svých šestnácti let. "Dal jsem do té písničky nadsázku. Potřeboval jsem vyventilovat to, co jsem prožil," dodal pornoherec, který vazební věznici opustil před třemi měsíci poté, co zaplatil kauci ve výši 600 tisíc korun. - Podrobnosti k Rosenbergově propuštění z vazby čtěte zde

K Protest songu už vznikl i videoklip, který se točil začátkem měsíce v bývalé věznici v Mladé Boleslavi. Budova, na které se už značně podepsal zub času, nahání hrůzu i samotnému pornoherci. "Byla to docela hrůza. Jsem rád, že jsem byl zavřený ve vazbě na Ruzyni. Ta Mladá Boleslav je opravdu děsivá," řekl dále Robert Rosenberg.

VIDEO: Videoklip Roberta Rosenberga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve videoklipu se kromě něj objeví i dvě pohledné a vyzývavé krásky, které se představí coby nekompromisní policistky. "Žádnou soulož ale od nich nečekejte. Sice jsme natočili dvě verze klipu - jednu mírnější a druhou odvážnější, ale sex v nich opravdu nebude. V té druhé verzi holky ukazují maximálně prsa. Je to udělané proto, aby to televize mohly vůbec vysílat," doplnil pornoherec.

Míří před soud

Robertu Rosenbergovi teď opět začnou krušné dny, u soudu se totiž začne projednávat jeho případ. "Čekám, že dostaneme trest za některé přestupky, ale mělo by jít pouze o trest podmíněný," doufá pornokrál, kterého obžaloba viní z trestných činů obchodování s lidmi, nedovolené výroby drog, šíření nakažlivé choroby a kuplířství. - Podrobnosti k obžalobě najdete zde