VIDEO: Porno s Jimim Hendrixem je na světě. Podívejte se

Vivid uvedl do prodeje pětačtyřicetiminutový film, který zahrnuje také jedenáctiminutový klip, v němž si to nahý muž rozdává se dvěma ženami najednou. Společnost se odvolává na několik na sobě nezávislých svědků, kteří tvrdí, že tajemný muž je zesnulý rocker. Sexuální hrátky se odehrávají v temném hotelovém pokoji a jde zřejmě o čtyřicet let starý záznam, který se objevil na londýnské aukci společně s dalšími věcmi spojenými s Jimim Hendrixem.

Věrohodnost záznamu prokázal i soukromý detektiv. "Samozřejmě jsme si věrohodnost nahrávky ověřili z několika zdrojů. A můžeme s klidným srdcem říct, že se jedná skutečně o Jimiho Hendrixe. Kdyby detektiv řekl, že to není on, nikdy bychom nahrávku nepustili do světa," uvedl ředitel Vividu Steven Hirsch.

Erotická nahrávka na DVD navíc obsahuje komentář dvou lidí, kteří se s kytaristou skutečně znali. Je mezi nimi i Pamela Des Barres, jež měla s muzikantem sex. "Je to stoprocentně on. Poznám to nejen podle jeho obličeje a úst," říká na záznamu Pamela.

VIDEO: Porno s Jimim Hendrixem je na světě

Jiná z jeho expřítelkyň, Kathy Etchinghamová, ovšem pravost nahrávky popírá. "Není to Jimi. Jeho tvář je příliš široká, stejně jako nos a nosní dírky. I vlasy má příliš blízko čelu. Nikdy by nikomu nedovolil něco takového natočit. V soukromí byl velmi stydlivý a plachý," stojí si za svým názorem Etchinghamová.