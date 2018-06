VIDEO: Pomeje v živém vysílání nerozdýchal odmítnutí své ženy

Iveta bartošová O konci vztahu "Když mi oznámil (syn Artur, pozn. red.): 'Maminko, vykašli se na něj,' tak jsem to udělala. Jsem ženská, která když se rozhodne, tak to prostě skončí. Rozhodovala jsem se dva roky, snažila jsem se zachránit, co se dalo, a myslela jsem si, že ho nasměruju někam jinam, ale nešlo to," řekla Iveta Bartošová.