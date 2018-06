VIDEO: Podívejte se na největší mísu hummusu na světě

Hummus je regionální pochoutka z cizrny, sezamové pasty, olivového oleje, citronové šťávy a česneku. Její chuť si zamilovali Palestinci, křesťané, muslimové i Židé žijící na Blízkém a Středním východě.

Zajímavostí je, že se rekordní příprava hummusu stala předmětem soupeření mezi Izraelem a Libanonem, který se o podobný rekord pokusil před dvěma měsíci. Oproti novému rekordu Libanonci zaostávají o polovinu.

Největší mísa hummusu na světě váží čtyři tuny

"Máme tady více než čtyři tisíce kilogramů hummusu, je to největší porce, jakou jsem kdy viděl. Měl jsem zpočátku trochu obavy, že kvalitu ohrozí množství, ale teď jsem ochutnal a je to nejlepší hummus, jaký jsem kdy jedl," řekl zástupce Guinnessovy knihy rekordů Jack Brookbank.

"Dnes je velký den pro historii této pochoutky. Naše restaurace je nyní hlavním městem hummusu na světě," prohlásil hrdě organizátor akce Jawadat Ibrahim.

Zástupce Guinnessovy knihy rekordů ochutnává z největší mísy hummusu

Pokud jde o izraelsko-libanonské soupeření, Ibrahim dodává, že to není válka, ale spíše soutěž. "Tohle není válka, tohle je soutěž a je to dobrá věc. Jsem velmi šťastný. Je to to nejlepší, co se děje na celém Blízkém východě," dodal Ibrahim s úsměvem.