VIDEO: Podívejte se na muže, který nafukuje balonky ušima

Khem Karan Koli z jižního Uttarpradéše umí nafouknout balonek až k prasknutí pouze svým uchem. Stačí mu k tomu úzká dutá trubička, jako je třeba násadka na pero, která je otevřená na obou koncích. Balonek připevní na jednu stranu trubičky a druhou si strčí do ucha. Pak už stačí jen zacpat nos a pusu a pořádně foukat.



Svůj talent objevil vlastně náhodou."Jednou jsem seděl s dětmi a nafukoval jim pro zábavu balonky normálně pusou a pak i nosem. Manželka se mě zeptala, jestli bych to nedokázal i ušima. Tak jsem to zkusil a šlo to. Od té doby nafukuji balonky ušima," řekl Koli.

Děti jsou tímto kouskem nadšené. "Moc se jim to líbí. Tleskají a fandí, když jim to předvádím. Tak už to jinak nedělám. Jsem rád, že to mou ženu napadlo," řekl Ind, kterého si lidé zvou na různé rodinné oslavy, aby svým kouskem pobavil jejich ratolesti.