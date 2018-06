VIDEO: Podívejte se na mikroprasátko, po kterém šíli i celebrity

Představa, že prasata jsou špinavá a smrdí, je zcela mylná. V domácnosti se jim žije dobře a dokazují to chovatelé, kteří prasátko zvolili za domácího mazlíčka, jako byl třeba George Clooney, který svého čuníka Maxe považoval za nejlepšího přítele a z jeho smrti se dlouho vzpamatovával.

V Británii se podařilo vypěstovat mikroprasátka, která se vejdou do kabelky a potřebují daleko méně péče a výcviku než třeba psi. "Jsou velmi čistotní, takže nikdy neudělají svou potřebu na místech, kde spí nebo jedí. A když jim hned ukážete, kde to mají vykonávat, velmi rychle pochopí a budou vždycky chodit na stejné místo," ujišťuje budoucí zájemce o toto zvířátko farmářka Jane Croftová, která jich prodá zhruba 10 týdně a proškolí každého budoucího majitele. "Pěstovala jsem prasata na maso a vždycky jsem jim dávala napít piva, než jsem je vzala na jatka. Trhalo mi to srdce. Nemohla jsem je jíst. Takže tohle je pro mě perfektní způsob, jak dál pěstovat prasata a nezabíjet je," řekla Jane Croftová.

Pokud o mikroprasátko máte zájem, musíte být připraveni se o něj starat asi 15 let a hlavně mít zahradu, což si jejich chovatelka prověří na Google Earth. Pak si pro něj zajedete do vesničky Christchurch v Cambrideshire a stanete se hrdým majitelem neobvyklého domácího mazlíčka, jakým je třeba herec Rupert Grint známý z Harryho Pottera.

"Jsou velmi inteligentní. Hned po lidech, opicích a delfínech jsou čtvrtým nejinteligentnějším druhem. Když se k vám upnou, což může trvat jen hodiny, zůstanou věrní," řekla majitelka malé prasečí farmy, která ví, že lidé chtějí prasata hlavně kvůli masu. "Jestli je lidé chtějí sníst, mohou, ale je to velmi drahý sandwich," dodala famářka, která prodává jedno mikroprasátko v přepočtu asi za dvacet tisíc korun.