VIDEO: Podívejte se na létající Santy a Vánoce v zoo

V parku SeaWorld na Floridě bylo slyšet sborové "ho,ho,ho". 32 Santa Clausů tu létalo do oblak na nové horské dráze nazvané Manta, která byla otevřena v květnu. Všichni doufají, že se Santové vzpamatují včas, aby mohli roznést všechny dárky.

Čekat na ně nemusí zvířata v argentinské zoologické zahradě. Tam byly dárky už rozdány. První, kdo se chopil rozbalování byl medvěd, který hned zabořil čumák do pochoutky v krabici. Vzácného bílého tygra víc zajímaly ponožky a ozdoby na stromečku než dárky. Šimpanzí rodinka si pochutnala na banánech. Jediný, kdo neprojevil nadšení z neznámých barevných věcí byl jaguár, který se ke stromečku přibližoval velmi opatrně a nevěděl, co s ním má dělat.

VIDEO: V zoo v Buenos Aires se rozdávaly dárky

Už tradičně se v zoo v Buenos Aires staví vánoční stromeček a rozdávají dárky už 8. prosince. Podle zaměstnanců zahrady je to skvělý způsob, jak zvířata zabavit a udržet je aktivní. "Není to jen hra, ale povzbuzení psychického i fyzického vývoje zvířat. Když jim jen dáváme jídlo, nemají celý den co dělat. Proto se snažíme vymýšlet různé akce, aby měla příležitost lovit a rozvíjet své přirozené chování," řekl ošetřovatel ze ZOO v Buenos Aires Leandro Bariios.