VIDEO: Podívejte se, jak v Sydney odehráli koncert pro psy

Někteří čtyřnozí posluchači nadšeně vyli, jiní slintali a některým se podle agentury AP dokonce podlamovala kolena. Koncert je součástí festivalu, nad kterým převzala Andersonová záštitu společně se svým manželem, rockovým hudebníkem Lou Reedem.

Laurie Andersonová odehrála v Sydney koncert pro psy

K nápadu vytvořit kompozici pro psy prý manžele přivedla jejich fena, která má ráda hudbu. Koncert trval přibližně 20 minut, během kterých Andersonová naservírovala psím posluchačům směs dunivých rytmů, velrybího zpěvu, pískání a vysokofrekvenčních zvuků, neslyšitelných pro lidské ucho. "Teď chci slyšet všechny středně veliké psy!" povzbuzovala hudebnice smečku posluchačů, z nichž někteří jí odpověděli nadšeným štěkotem.

Andersonová si prý splnila velký životní sen. "Napadlo nás, že by bylo úžasné odehrát koncert, na kterém by byli jen samí psi. Říkala jsem si, že jestli budu mít někdy šanci to uskutečnit, nebudu váhat," řekla hudebnice novinářům. "Dnes to vyšlo a je to jedna z nejúžasnějších věcí v mém životě," dodala umělkyně, která právě dnes oslavila 63. narozeniny.

V rámci festivalu nazvaného Vivid art vystoupí také manžel Andersonové, hudebník Lou Reed, člen legendárních The Velvet Underground.