VIDEO: Podívejte se, jak sloni hrají pólo

Sloního póla se zúčastnili týmy z Austrálie, Skotska, Ameriky, Spojených arabských emirátů a dokonce i Rakouska. K boji o hlavní cenu se dostala hostitelská země Nepál.

"Podporujeme tuto zemi ve sloním pólu od roku 1982 a budeme v tom pokračovat. Tento rok je největším utkáním, jaké jsme tu měli. Soupeří dvanáct týmů a přihlásily se tři nové země, takže jsme tímto ročníkem nadšeni," řekl prezident světové asociace sloního póla Peter Prentice.

S tímto sportem začali před třiceti lety dva britští dobrodruzi Jim Edwards a James Manclark. Pravidla hry jsou stejná jako u koňského póla. Úkolem proti sobě bojujících čtyřčlenných týmů je dostat míč do protihráčovy branky. Hráč má přitom v ruce speciální pálku, kterou se trefuje do malé plastové koule. Pálka se ovládá hůř než u koňského póla, protože je mnohem delší.

Menší a mladší sloni jsou rychlejší, takže jsou nasazeni hlavně v útoku. Každá hra má dvě části po deseti minutách. Slony kontrolují jejich řidiči, takže hráči se mohou soustředit na odpaly.

"Ta zvířata to milují. Přesně vědí, co se kolem nich děje. Když dostanou míč pod nohy vědí, co s ním mají dělat a nezašlápnou ho. Je to prostě neuvěřitelné, co umí. Rádi soupeří," řekl kapitán australského týmu Creel Price.