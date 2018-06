VIDEO: Podívejte se, jak slavní otvírají ústřici. Brožová přiznala otravu

"Ústřice mám velmi ráda, dokonce už vím, co s nimi. Vím, že se jedí, vím, že se otvírají, dokonce vím, jak se otvírají," řekla na kameru iDNES.cz herečka Alice Bendová, která poprvé od podání žádosti o rozvod přiznala, že se v jejím životě objevil nový muž. Byl to právě on, kdo herečku před několika dny zasvětil do tajů servírování ústřic, a tak mohla nezkušeným kolegyním snáze vytřít zrak.

"Takhle si ústřici podržím utěrkou. Normálně by se to mělo dělat rukavicí, kterou ovšem doma nemám. Takhle do ní píchnete a krouživým pohybem otevřete," předvedla na kameru iDNES.cz, zatímco její zručnost bedlivě sledovala Monika Žídková, moderátorka a Miss Europe z roku 1995.

"Už jsem ústřice ochutnala a musím říct, že dobrý. To je něco jako sushi. Musíte tomu přijít na chuť," uvedla Žídková.

Alice Bendová předvedla, jak se otvírají ústřice. Dohled jí dělal šéfkuchař Miroslav Grusz.

Mezi dalšími tvářemi, které ústřicím přišly na chuť v rámci degustace v pražském hotelu Augustine, byla i herečka Kateřina Brožová, jíž mořské plody loni stály nemalé zdravotní problémy.

"Před rokem jsem se ústřicí otrávila. A to tak, že jsem skončila v nemocnici na kapačkách. Ústřice totiž obsahuje prudce jedovatou látku v případě, že není v pořádku a čerstvá. Když se do těla dostane zkažená, dostanete těžkou otravu. Dokonce to může končit smrtí. Ale jak vidíte, nedala jsem si říct," přiznala Brožová, která si ústřice nejvíc vychutná s kapkou citronu a červeným tabaskem.

Gábina Partyšová, Monika Žídková, Marian Vojtko a Kateřina Brožová zasedli ke společné degustaci

Degustační menu pro VIP hosty sestavil šéfkuchař Miroslav Grusz, který na místě rovněž předvedl přípravu tří základních omáček - pepřovou, holandskou a Bernaise.