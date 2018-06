VIDEO: Podívejte se, jak se vybíralo 14 finalistek České Miss 2011

Dívky vybrané na regionálních castinzích mohly přípravě na semifinále věnovat tři týdny, síly ale soustředily hlavně na přípravu volné disciplíny. Drastické diety, hladovky nebo výrazné úbytky váhy, které v loňském roce na semifinále předvedla Veronika Machová, se nekonaly.

"Na postupu do finále mi záleželo, a protože jsem měla nějaká ta kila navíc, rozhodla jsem se zhubnout a na semifinále jsem přijela skoro o osm kilo lehčí. Boj o korunku byl pro mě natolik silnou motivací, že mi zdravé hubnutí nedělalo žádný problém a třeba na čokoládu jsem za celou dobu ani nepomyslela," uvedla Veronika Machová, která v loňském roce pod vedením svého přítele, fitness trenéra, intenzivně cvičila a kompletně změnila svůj jídelníček. Vyplatilo se jí to a nejen, že postoupila do finále, ale nakonec se stala Českou Miss World a nedávno reprezentovala Českou republiku na světové soutěži krásy v Číně.

Renata Langmannová a Veronika Machová

Letošní finalistky musely porotu zaujmout i svou prezentací při rozhovoru, promenádou v plavkách, ale i zmíněnými volnými disciplínami. A i když mezi nejčastější volné disciplíny patří tanec, zpěv a recitace, objevují se vždy nečekané variace sportovních nebo uměleckých aktivit.

Letos se snažila jedna uchazečka zaujmout adrenalinovou free ride ukázkou na horském kole, jiná soutěžící si zase zahrála na "blbou blondýnu" a předvedla úryvek ve stylu pořadu Ivy Pazderkové Na stojáka. Kromě vtipu ukázala paradoxně tmavovlasá semifinalistka i kreativitu – všechna slova humorné scénky začínala na "K" a tématem byly právě castingy miss.

Ředitelka České Miss Michaela Maláčová

Michaela Maláčová byla s prezentací dívek spokojena, i když přiznala, že ne všechny se na semifinále dostatečně připravily. "Jak která, některé dívky se připravily velmi důsledně, jiné přípravu trochu podcenily. Jsem ale ráda, že příliš neměnily svoji vizáž, protože na finálovou čtrnáctku se vrhne tým odborníků a s případnými změnami vizáže jim poradí." upřesnila ředitelka jediné soutěže krásy vlastnící licenci na světové soutěže Miss World, Miss Universe, Miss International i Miss Earth.

V porotě vybírající finalistky, které začátkem ledna odletí na soustředění do Mexika, usedla i Česká Miss 2010 Jitka Válková. Ta v loňském roce vsadila na svoji přirozenost a úsměv, ale přiznala, že do finále se dostala velmi těsně. "Do finále jsem vloni postoupila o prsa, bylo to těsné. A čím jsem porotu a diváky zaujala? Asi přirozeností a možná i svými upířími zoubky," směje se sympatická tmavovláska.