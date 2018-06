VIDEO: Podívejte se, jak se v Číně kouzlí s maskami

Sečuánská opera je jednou z odnoží tradiční čínské opery. Používá barevné masky, které mají znázorňovat změny nálady. Umění rychlého střídání masek se objevilo před 300 lety.

Pětačtyřicetiletý umělec He Hongqing má obvykle deset vrstev masek, které vytahuje po jedné rychlostí blesku. Umí změnit obličej během zlomku vteřiny a čínská televize CCTV ho prohlásila za nejrychlejšího umělce s maskami v zemi.

Publikum fascinuje jeho umění stejně jako nějaká magie. "Myslím, že to nejzajímavější na střídání masek je to tajemství. Svým vystoupením a pohyby hrají umělci s magií. Je to vlastně kouzlo," řekl He.

Toto umění je považováno za jeden z národních čínských pokladů. Technika jakou se masky tak rychle mění zůstává tajemstvím, které bylo v minulosti předáváno z otce na syna. Teď se však stále víc lidí chce komplikovanou dovednost naučit.

He Hongqing se začal s maskami učit před dvaceti lety a prý mu trvalo dva roky, než se v tom stal mistrem. Své triky odmítá prozradit, i když připustil, že tajemství je ukryto v jeho kostýmu. "Části masek mohou být schované na jakémkoli kusu kostýmu. Od hlavy až k patě. Kdekoli je to možné," řekl He, který pravidelně vystupuje v hlavním městě provincie Sečuan a nechybí ani na důležitých událostech, jako galavečer na Nový rok.

"Nevím jak to dělá. Je to opravdu úžasné. Navíc dekorace masek typicky čínská. Myslím, že sečuánská opera se svými maskami je nádherným příkladem čínské kultury," řekl Darren Yao z Hong Kongu, který se přišel na vystoupení nejrychlejšího umělce ve střídání masek podívat.