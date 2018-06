VIDEO: Podívejte se, jak pavoučí muž zdolává singapurský mrakodrap

Robert, jenž se již několikrát dostal do křížku se zákonem kvůli svému netradičnímu hobby, mohl pro tentokrát tyto starosti vypustit. Do Singapuru byl pozván jako host zdejších bojových her, které díky jeho vystoupení rázem připoutaly potřebnou pozornost.

"Dnes jsem přemýšlel hlavně nad počasím. Bylo dost špatné," uvedl. "Problémům s policií jsem chtěl předejít, takže jsem se s místními úřady dohodl," dodal osmačtyřicetiletý Spiderman.

Francouzský pavoučí muž Alain Robert při zdolávání singapurského mrakodrapu Singapore Flyer

Největší obavy měl právě z kluzkého povrchu, které zavinilo deštivé počasí. Ocel a speciální úchyty tentokrát hrály v jeho neprospěch, ale s úkolem se vypořádal na jedničku. Zřejmě to bylo způsobeno i tím, že výjimečně spoléhal na jistící lana. Při podobných výstupech je totiž nepoužívá.

"Už jsem zdolal mnoho obtížných staveb jako Sears Towers (v Chicagu) nebo dokonce Petronas (v Kuala Lumpuru). Když nejste zabezpečený, nemůžete si dovolit jedinou chybu, takže tentokrát to bylo úplně jiné. Jistili mě zezdola i zezhora," řekl poté, co své horolezecké číslo dokončil během čtyřiceti minut.

Alain Robert pokořil celkem 80 výškových budov po celém světě, kromě již zmíněných také Eiffelovu věž.