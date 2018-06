VIDEO: Podívejte se, jak děti slavných mluví o svých rodičích

"Když mamku a taťku zlobím, tak mi trochu naplácají na zadeček," řekl iDNES.cz čtyřletý Daniel Adamec, syn Jany a Jiřího Adamocových, který před dvěma lety dostal sestřičku Jasmínu Annu.

Samou chválu naopak pěla na rodiče osmiletá Natálie Maksimovič, dcera moderátorky Kláry Doležalové. "Jsou hodní... Zlobím jen trochu, když mám něco uklidit," uvedla.

"Legrace je, když se Natálka snaží dostat do postýlky nebo ohrádky malé Mii, baví jí totiž všechny ty věci pro miminka, které měla taky, ale samozřejmě si je nepamatuje a to, jak to doma máme zase barevné. Marně se jí snažím vysvětlovat, že to není na její váhu," vylíčila jednu z historek Doležalová, která Miu porodila před devíti měsíci.

Podobně hezky mluvil o rodičích i syn Miss ČR Lucie Kaufmann-Králové Robert. Když přišla řeč na jeho téměř ročního bratra Richarda, přiznal, že mají poněkud bolestivé hry. "Tahá mě za vlasy," řekl nesměle Robert Kaufmann.

Michaela Maurerová s dvojčaty

Děti známých osobností se objevily ve společnosti kvůli knize Markéty Behinové, která zjišťovala, jak vypadá výchova slavných maminek. Na knize se podílely například Sabina Laurinová, Mahulena Bočanová, Eva Decastelo či Michaela Maurerová.

Ta přiznala, že si ročními dvojčaty užije hodně legrace. "Nejvíc mě nedávno pobavila Majda, když se rozhodla, že sama přebalí Pepu. Přinesla si plenku, svlíkla ho, rozepla použitou plenu a tam jako na potvoru bylo nadělení. Hovínka byla všude...," dodala se smíchem Maurerová.