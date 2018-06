VIDEO: Podívejte se, co vám přeje Gott, Moravec či Vydra do roku 2011

0:25 , aktualizováno 0:25

Bez zdraví a lásky to v životě nejde. Na tom se shodují osobnosti, které před kamerou iDNES.cz přejí čtenářům vše nejlepší do roku 2011. Podívejte se, co vám vzkazuje zpěvák Karel Gott, novinář Václav Moravec či herec Václav Vydra.