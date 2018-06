VIDEO: Podívejte se, co letos nabídl vegetariánský raut Lvů

Kdo se na lví raut podíval poprvé a neznal Vachlerův stravovací standard, nemusel nejdřív ani tušit, co si to dává do úst. Všechny speciality připravené veganskou restaurací totiž naoko působí jako tradiční raut plný specialit z masa. Po pozření ale přichází prozření: něco tu nesedí.

Tradiční smažené závitky, bramborové karbanátky, sójové krevety či sójové řízečky vyrobené ze sójových proteinů vypadají na pohled skvostně. Chuť také není nejhorší, jen chybí onen známý masitý dojezd. Tak chutnaly hlavní speciality. "Raut připravovalo dvanáct lidí v našich dvou provozovnách. Pokud vím, spotřebovalo se asi šest kilo sójy, dvacet kilogramů brambor a až čtyři kila zeleniny," řekla iDNES.cz zástupkyně veganské restaurace.

Zákulisí Lvů Ekonom Sedláček byl namol, Bílá slavila s rodinou v šatně

Podobně se činil i druhý dodavatel specialit, u něhož se objednávalo hlavně ovoce, zelenina a sýry. "Množstevně jsme přichystali asi sto kilogramů ovoce a sýrů. Šest lidí na tom pracovalo tři dny," prozradil Jiří Michalič, jeden z přítomných šéfkuchařů. Sám sice raut chválil, ale být to jeho večírek, podávaly by se úplně jiné pokrmy. "Já miluju zabíjačku, grilované kuře a hamburger," smál se při pohledu na lavinu bezmasých surovin.

V pohotovosti byli celý večer i číšníci zajišťující "pitný režim". Rozlévalo se bílé a červené čepované víno a jen na start bylo připraveno dvacet poctivých karaf.

Z personálních sil je na Českém lvu rovněž zajímavý celkový počet členů ochranky: tři desítky mužů. "Začali jsme v sedm večer, končíme v sedm ráno. Čeká nás dlouhá šichta," popsal jeden z bodyguardů.

Vegetariánský raut se tradičně otvíral až po skončení přímého přenosu. A tak zatímco v průběhu show bylo v prostorách Lucerny jen několik málo lidí z personálu, jen co doběhly závěrečné titulky, chodby slavného paláce se proměnily v davovou tlačenici.