VIDEO: Podhůrský se pustil na tenký led, otevřel si restauraci

"Je to odvážný husarský kousek, zvláště když si otevře restauraci umělec," prohlásila Mahulena Bočanová, jedna z kmotrů žižkovského Creperie restaurantu Amadeus.

Herečka a moderátorka patří ovšem k těm šťastnějším, kterým jejich podnik v Malých Čičovicích funguje. "Hoteliérka nejsem, jsem manželka hoteliéra, který má bohaté podnikatelské zkušenosti, proto nám to funguje. Věřím, že to bude fungovat i Zdenkovi, a slibuju, že když se k nám hosté nevejdou, budeme je posílat k němu," dodala.



Štěpánka Duchková se na akci bavila s přítelkyní Zdeňka Podhůrského

Odstrašujícím příkladem pro novopečeného podnikatele mohl být druhý z kmotrů, herec David Suchařípa, který dorazil s přítelkyní. Ten si svého času otevřel vinotéku, bohužel neúspěšně. Třetí kmotr, Marek Vašut, před zraky přítomných slíbil, že se do ničeho podobného pouštět nebude.



Osudové ženy Zdeňka Podhůrského

"Všichni moji známí mi říkají, že jsem se úplně zbláznil, protože v době krize otevírat restauraci, to je totální šílenství. Nicméně já si překážky rád dávám. Do tohohle podniku jsem navíc tak napůl spadnul. Původně jsem do toho měl jít s kamarádem, ale on z toho tři týdny před podepsáním smlouvy odstoupil. Já už jsem z toho ale cuknout nechtěl, protože jsem v tom měl zainteresované jiné kamarády, a řekl jsem si, že to dotáhnu do konce sám. V tuto chvíli mám dva tiché společníky a plnou svobodu v tom, co dělám, rozhoduju si o všem sám," líčí Podhůrský.



Mahulena Bočanová přišla na akci se svým manželem Viktorem Mrázem

Na restauraci prý rozhodně nechce zbohatnout, bude mu stačit, když provoz vydělá na platy zaměstnanců. Mezi jinými je to jeho syn Adam, vyučený kuchař. Své plány ale má. "Dál chci dělat kumšt, muziku a divadlo, chci psát, realizovat své scénáře. Tohle beru jako projekt, kterému jsem dal impulz. Chci tady dělat degustace vín a večírky přátel. Může se tedy stát, že jeden večer tady bude třeba vařit Marek Vašut Báře Basikové a Martinu Němcovi," uzavírá.