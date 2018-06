VIDEO: Petra Janů slavila koncertem, od manžela dostala kožich

Kromě potlesku dostala Petra Janů nejhezčí dárek právě od svého manžela Michala Zelenky. "Bylo to teď k třicátému výročí svatby - třicet růží a kožich. Pánové, všem vám radím, manželkám, přítelkyním a milenkám dávat takové dárky," usmívala se spokojená zpěvačka na after party po zcela vyprodaném koncertě, kterým zároveň oslavila i své 56. narozeniny.

"V tomto věku už není co stavit, proto vřele doporučuju strávit oslavu prací, navíc s plnou Lucernou, která stojí a tleská, to je úžasný zážitek. Jsou to nejlepší narozeniny, které jsem kdy zažila," svěřila Petra na oslavě v blízké restauraci Jáva café, kde hostila své přátele.



Petra Janů si zazpívala i s Petrem Jandou z Olympiku

A protože s ní názor o neslavení nesdíleli, gratulantů se sešlo opravdu hodně. Nechyběli mezi nimi třeba lídr Olympiku Petr Janda, moderátor Luboš Xaver Veselý či Petřini dvorní textaři Pavel Vrba a Eduard Krečmar, jejichž nesmrtelné hity, jako Říkej mi, Jedeme dál či Není nám už sedmnáct a Už nejsem volná, samozřejmě na koncertě zněly.



K 56. narozeninám Petry Janů jí přišel pogratulovat i textař a básník Pavel Vrba

"Co jsem jí popřál? Řekl jsem jí, že nemusí být tak hubená, že k tomu, jak krásně zpívá, bych spíš očekával nějakou tlustou černošku," žertoval básník Pavel Vrba.



Petra Janů slavila s manželem Michalem Zelenkou

Petra se vrhla na koncertování po dlouhých šestnácti letech, které věnovala muzikálům, a fanoušci to uvítali opravdu s nadšením. Záplavu květin, kterou si po oslavě odnášela, by jí mohla závidět i ta nejslavnější subreta.