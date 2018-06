VIDEO: Petr Čech vyměnil bránu za bicí, odehrál koncert s Eddie Stoilow

Zkusit si živý koncert v rockovém kotli byl přímo nápad Petra Čecha, který se s kapelou Eddie Stoilow přátelí. Stačilo pár videokonferencí přes skype a on-line zkoušek a netradiční koncertní playlist s hvězdným hostem byl na světě.

"Celý nápad vznikl přirozeně, s Petrem jsme kamarádi, a když se ozval jeho management, že by si s námi rád zahrál, nebylo co řešit," vysvětlili na kameru iDNES.cz Eddie Stoilow, podle nichž se slavný gólman postavil ke zkoušení velmi zodpovědně, přestože konzultace probíhaly pouze přes internet.

"Kluci od fotbalu, a vůbec vrcholoví sportovci, jsou dříči. Petr se všechno naučil přes skype, včetně přechodů a detailních úderů, které si vymyslel náš bubeník. Přijel pouze na jednu tříhodinovou zkoušku a byli jsme připraveni. Myslím, že to vychytal," doplnili Eddie Stoilow.

Petr Čech jako bubeník kapely Eddie Stoilow

Před samotným koncertem byl Petr Čech nervózní a ze šatny před vystoupením v podstatě nevycházel. "Trému mám, přeci jen je to prostředí, které moc neznám, ale kluci mi určitě pomůžou," řekl iDNES.cz gólman, který do bicích buší již rok a půl. "Hodně mě to baví, pro mě je to odreagování a relaxace v tom stresu, který zažívám při fotbale. Tohle mi hodně pomáhá," doplnil Petr Čech, kterého pod pódiem přijely podržet manželka i maminka.

V davu fanoušků se objevili i bývalý manžel Mirky Čejkové Marek Vít s přítelkyní či stylista Dušan Chrástek, který kapele režíruje klipy. "Jeden jsme už natočili, další se bude točit teď. Je to úplně jiná práce, než kterou dělám, hodně mě to baví. Hrnou se i další nabídky, tak jsem za ně vděčný," dodal Chrástek.

Vystoupení Petra Čecha si nenechala ujít ani jeho manželka

Koncert v pražském Rock Café se uskutečnil mezi dvěma důležitými zápasy naší reprezentace. V pátek večer se Petr Čech postavil do branky na pražské Letné proti úřadujícím mistrům světa ze Španělska, v úterý ho čeká důležitý zápas proti Litvě.