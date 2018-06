VIDEO: Pětapadesátiletá rekordmanka má tetování jako léčbu

Julia Gnuse trpí porfyrií, genetickou poruchou, která způsobuje puchýře a jizvy. Kvůli tomuto onemocnění nesmí svou kůži vystavovat slunečnímu záření. Rozhodla se ji proto ochránit inkoustem, který navíc zakryl zjizvení.

S tetováním začala, když jí bylo 35 let. Po dvaceti letech už na jejím těle zbylo jen pět procent nedotčené kůže. "Měla jsem kamaráda plastického chirurga, který mi poradil, ať se nechám tetovat stejnou barvou, jakou mají mé jizvy. To nefungovalo, bylo to moc náročné. Tak jsem se rozhodla, že se nechám tetovat barevně," popsala své začátky s tetováním nová držitelka rekordu.

Začala u nohou, pak přešla na břicho. "Stala jsem se na tom úplně závislá. A pomáhalo to. Řekla jsem si, že to možná bude moje léčba. Nechci chodit s puchýři, když je mohu zakrýt uměleckým dílem," řekla Julia Gnuse.

"Když mě tetují přes puchýře, vyhladí se a nevytvoří se jizva. Je to ta nejlepší léčba, jakou jsem kdy mohla mít. Podívejte se na mě, nemám na obličeji nic. Žádné puchýře," dodala.

Její tetování ji proslavilo už minulosti. Vstupovala třeba ve videoklipu k písni Pink od skupiny Aerosmith, který v roce 1998 vyhrál cenu Grammy jako nejlepší rockový videoklip toho roku.

Většina lidí prý na její zjev reaguje kladně. "Někdy mohou být i negativní reakce, ale když poznají, kdo jsem, když se jim otevřu a promluvím s nimi, vidí, že jsem uvnitř dobrý člověk a nesoudí mě už jen podle zevnějšku," řekla Julia Gnuse.

Na svém těle má herce ze seriálu ze šedesátých let i kačera Donalda nebo Sněhurku a sedm trpaslíků od Walta Disneyho.

"Myslím, že každý na světě by měl dělat to, co sám chce. Ráda těším lidi, stejně jako ty postavy, co mám na těle, těšily mě," dodala.