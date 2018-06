VIDEO: Pawlowská se o frustraci z Krainové vypsala v nové knize

"Zvolila jsem si Simonu Krainovou, protože o ní je jedna povídka. Jmenuje se O ženě, která držela kožešinovou štolu, a je to v podstatě o tom, jaké frustrace mně působí kontrast mezi mnou a Simonou," řekla iDNES.cz Pawlowská.

"Myslím, že Halina žádný problém nemá, ta se má ráda taková, jaká je. Když jsem do showbyznysu přišla mladinká, ona mi podala pomocnou ruku. Vždycky byla kámoška," popsala vzájemné vztahy Krainová, jež si na křest odskočila od mateřských povinností i se svým manželem Karlem Vágnerem.

Halina Pawlowská Simona Krainová

Název knihy Ještě že nejsem papež podle Pawlowské nevznikl vůbec náhodou. Inspirovala ji prý návštěva papeže Benedikta XVI. v Česku. "Když byl papež v loňském roce na návštěvě v České republice, sledovala jsem jeho program. Musím říct, že bych všechno udělala jinak a následně jsem dospěla k závěru, že je možná fajn, že nejsem papež, protože by ze mě věřící neměli takovou radost. Jde o to, že papež se svojí moudrostí lépe rozeznává priority věcí, já ještě ne. I když, na druhou stranu, to ještě znamená určitou naději," dodala se smíchem Pawlowská.

Ivo Šmoldas, Halina Pawlowská a Simona Krainová

Ani tentokrát se ve společnosti neobešla bez berlí, které se kvůli nedávné zlomenině nohy staly jejím nezbytným pomocníkem. A i když před několika dny musela moderovat v sedě, nyní nachází určitá pozitiva.

"Díky zlomené noze se vánočním přípravám mohu věnovat daleko více než kdy jindy a dárky jsem jednoduše nakoupila přes internet," objasnila spisovatelka, jež vlastní produkci příbuzným nadělovat nebude. "Moji blízcí nemají k mým knihám příliš posvátný vztah a hnali by mě, kdybych jim ji věnovala k Vánocům."

Jana Švandová a Světlana Nálepková Naďa Konvalinková a Květa Fialová

Kromě Simony Krainové se kmotrem spisovatelčiny knihy stal i Ivo Šmoldas. Mezi hosty pak nechyběla Květa Fialová, Ondřej Soukup, Světlana Nálepková, Zdeněk Zelenka, Naďa Konvalinková, Jitka Asterová či Markéta Hrubešová.