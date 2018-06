VIDEO: Pawlowská ochutnala pražený hmyz, Hlaváčová opičí hlavy

O kulinářských zážitcích se známé osobnosti rozpovídaly na party Bohemia Sektu, která se už po třinácté konala v Palácových zahradách pod Pražským hradem.



Yvetta Hlaváčová

"Myslím, že jsem ochutnala už úplně všechno tím, jak různě pendluju po světě. Největší kuriozity byly v Číně, kde jsem ochutnala například opičí hlavy. Vždycky jsem to s hrůzou zjistila až později. To jsou prostě jídla, která u nás ani neznáme, například grilovaní brouci," svěřila se iDNES.cz Yvetta Hlaváčová.



Moderátor Marek Eben a Markéta Divišová

Podobné hody má za sebou i spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská. "Jedla jsem pražené termity v Africe a nebylo to tak zlý. Chutnalo to jako buráky."

To Miss Kateřina Sokolová se do podobných experimentů raději nepouští. Exotická jídla si dopřává spíše výjimečně. "Já raději moc neexperimentuju. Co mi ale nesedlo byly ústřice. Téhle pochoutce jsem ještě nějak nepodlehla, ale jinak mám moc ráda mořské plody," pochlubila se kráska, která na labužnickém setkání nebyla náhodou. S dalšími kolegyněmi totiž předváděla šaty z dílny Beaty Rajské a Josefa Klíra.



Kateřina Sokolová

Se svými poněkud podivuhodnými zážitky s exotickými jídly se svěřila i další modelka, vicemiss ČR 2003 Markéta Divišová. "V Hongkongu jsem kdysi jedla speciální nudle, ale nevím s jakým masem. Říkala jsem si, že to bylo asi kuřecí na takový ten thajský způsob, bylo to však nedefinovaelné. Potom už jsem raději nezjišťovala, jestli to byla nějaká kočka nebo pes," směje se kráska. "Co mi ale hodně chutnalo, byly sushi. To bylo asi jedno z nejlepších sushi, které jsem jedla," dodala.