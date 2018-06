VIDEO: Pavelková si nechala zvětšit ret, už je jako Hanychová a Mesarošová

"Horní ret mám úzký, a tak jsem to chtěla změnit. Domluvila jsem se s odborníkem, doktorem Jiřím Kučerou, který mi poradil a doporučil, abych podstoupila estetický zákrok, a to látkou na bázi kyseliny hyaluronové. Ret mi vydrží větší tři měsíce a pak uvidím, co dál," říká Pavelková.

K zákroku se nechala inspirovat svými kamarádkami, modelkami Agátou Hanychovou a Dominikou Mesarošovou. "Poprvé jsem to viděla u Agáty, u Dominiky jsem si toho ani nevšimla. Holky chodí pravidelně a jsou spokojené. Akorát mi říkaly, že to strašně bolí," přiznala Romana.



Doktor Jiří Kučera nanesl Romaně nad horní ret mast

Na pražskou Kliniku plastické chirurgie a estetické a laserové dermatologie dorazila v dobré náladě. "Spala jsem dobře, ale strach samozřejmě mám," řekla štíhlá blondýnka. "O tom, že jsem tady, doma nikdo neví, ani rodiče, ani přítel. Bude to překvapení. Jen mám dnes jít s tátou na oběd, tak to budu muset zrušit," prozradila.



Zákrok se neobešel bez slz

S doktorem Kučerou před samotným zákrokem absolvovala krátký pohovor, vyplnila potřebné dokumenty a pak už se oddala jeho zkušeným rukám. Za dvacet minut vyšla ze sálu se zarudlýma očima, ale usměvavá. "Trochu jsem si poplakala, bolelo to strašně, až mi vytryskly slzy," prozradila bezprostředně po zákroku Pavelková.



A je hotovo. Romana má zvětšený horní ret

Teď už na sobě dlouho nic vylepšovat nebude, i když se sebou zrovna dvakrát spokojená není. "Změnila bych na sobě všechno, kdyby to šlo. Málo jsem narostla, mám řídké vlasy a ještě donedávna jsem si stěžovala na malá prsa. Ale žít se s tím dá," dodala s úsměvem modelka.