VIDEO: Partyšová střílela z „devítky“, po dvou kulkách raději utekla

"Byla to moje premiéra na střelnici a musím říct, že z toho mám velký respekt. Byl tam i strach, takový ten vnitřní, kdy jsem poprvé držela zbraň v ruce. První výstřel projel celým mým tělem, měla jsem pocit, že mě odhodil někam na stěnu," líčí na kameru Gábina Partyšová.

Onen respekt se projevil ve chvíli, kdy stále nabitou zbraň raději odložila. Po dvou výstřelech si na další netroufla. Co, nebo koho si na terči představovala, neuvedla.

"Říkala jsem si, že si celou noc budu malovat obličeje a vystřihovat si je, abych si je pak dala před sebe, ale ne, jsem mírumilovný člověk a myslím, že bych nikdy nedokázala nikoho zastřelit. Zvíře, ani člověka. Ale věřím, že když člověk má v sobě nějaký stres a něco nevybouřeného, tak to může být dobrý relax. Já zatím zůstávám u posilovny, ale není vyloučeno, že se na střelnici ještě vrátím."

Gábina Partyšová vzala syna na laserovou střelnici, později si sama zkusila skutečnou.

Základní kurz střílení se Gábině Partyšové dostal v hotelovém resortu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně, kde trávila víkend se svými rodiči a synem Kristianem. Do hor se v létě vydala paradoxně úplně poprvé.

"Do Špindlu vždycky jezdím v zimě, a tím, že žijeme v republice, kde je deset měsíců zima, tak chceme v létě spíš k moři, ale i teď v létě je to krásné. Vidím poprvé, jak tu všechno krásně kvete, jak to na sjezdovkách pučí, a hlavně ten vzduch. Já nikdy neusnu přes den, dobrý rok se mi to nepovedlo, a tady se mi podařilo vytuhnout za den hned třikrát," uzavřela Partyšová.