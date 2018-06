VIDEO: Páření i porážka. Podívejte se na šampionát v chrochtání

Město, v němž žije kolem 800 obyvatel, zaplnily stovky dalších lidí, kteří si ojedinělý šampionát nenechali ujít. Šlo přitom o turisty z celého světa.

Úkolem soutěžících bylo předvést brilantní herecké vystoupení v růžovém kostýmu, přičemž ani jednou nemohli promluvit, vystačit si museli právě s pronikavým chrochtáním. Prasata museli napodobit jak při páření, tak při porážce.

"Hledejte v tom všechno, jen ne intelektuální soutěž," řekl ředitel šampionátu Jean-Claude Duzer, jehož projekt přeci jen má hlubší rozměr, než jen pobavit diváky - 35. ročník se opět konal na podporu hlavní oblasti chovu prasat.

"Je to něco, co jsem nikdy předtím neviděl. Opravdu úžasná podívaná, velmi příjemné a stojí za to ji sledovat," uvedl jeden z diváků, který do Francie přicestoval z Velké Británie.

Letošními vítězi se nakonec stali Noel Jamet a Bruno Langlois, který přijel z Normandie. Bruno měl velkou výhodu před ostatními konkurenty - jeho rodiče chovali prasata. Ve hře bylo 500 eur.