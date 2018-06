VIDEO: Osmiletý Brit letěl na křídle letadla

Let se uskutečnil nad letištěm v Cirencesteru v jihozápadní Anglii. Chlapec jménem Tiger Brewer si po letu pochvaloval, že to bylo neuvěřitelné, jako by byl člověk na střeše světa. "Byla tam zima a moc foukal vítr, ale něco takového nic nemůže překonat. Jste tam bez padáku, jenom s brýlemi," řekl.

Jeho otec řekl, že syn byl trochu nervózní, ale neustále opakoval svoje heslo Ať strach ustoupí, a dokázal to. Dosavadní rekord v této disciplině držel Guy Mason, který poprvé letěl na křídle letadla, když mu bylo jedenáct.