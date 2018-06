"Čekali na mě před divadlem, ale že jsem to já jim došlo až když jsem byla uvnitř. Celou dobu jsem šla proti nim a oni mě nepoznali. To mě hodně pobavilo," směje se představitelka hlavní hrdinky.

VIDEO: Ošklivka Katka převezla fotografy, v reálu ji nepoznali

Její seriálová image ji nijak netrápí, ani nekomplikuje život, jen při natáčení ji zlobí falešná rovnátka, protože občas padají a také se s nimi špatně artikuluje. Jinak si libuje, že ji vlastně nikdo nepoznává, přestože díky roli už získala velkou popularitu. "Je to pro mě normální kostým, který obleču na natáčení a pak zase sundám. Když mě poprvé viděl přítel, tak se samozřejmě zasmál, ale zná mě tak jen z televize, doma mě vidí v civilu, tak to vnímá stejně jako já, že je to jen kostým," dodala.

Hlavní hrdinové seriálu Ošklivka Katka

Další ohlasy se ovšem různí - někomu prý připadá málo zošklivená, jiní tvrdí, že kdyby její proměnu neznali, netušili by, že je to ona. Přiznává, že i v jejím životě byly chvíle, kdy si připadala vyloženě ošklivá. "Ale to se někdy zdá každému, kdo je aspoň trochu sebekritický. Naopak jsou chvíle, kdy si připadám skvěle i bez líčidla, ale to jsem většinou, protože nejsem žádná fintilka."



Kateřina Janečková bez líčidel a kostýmu

Své skutečné půvaby ale už začne pomalu odhalovat i v seriálu. S kolegy právě oslavila 200 natáčecích dní a prozradili, že už se blíží chvíle, kdy si s ní její idol Tomáš Meduna konečně něco začne.