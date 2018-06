VIDEO: Olympionici předváděli oblečení, výškař Bába se klepal

Nejvíce "vyklepaný" byl třiadvacetiletý výškař Jaroslav Bába, který podle svých slov cítil větší trému než před závody. "Modelové to mají nacvičené, já moc ne," smál se atlet, který si předvádění vyzkoušel i před olympiádou v Aténách, kde nakonec získal bronzovou medaili.



Výškař Jaroslav Bába nebyl jako model ve své kůži

Letošní kolekci navrženou firmami Adidas a OP Prostějov si ale Bába velmi pochvaluje. "Myslím, že je to jedna z nejpovedenějších kolekcí. Oblečení je široké, navíc dobře odvádí pot a je vyrobeno z kvalitního materiálu. V Pekingu nás čeká velké vedro, tak snad bude splňovat, co má," doufá.

Bořivoj Klug, který je autorem obleků pro volný čas, připouští, že právě čínské podnebí bylo nejčastěji zohledňovaným faktorem. "Vše souvisí s klimatem, které bude v Pekingu. Oblečení je vyrobeno z lehké bavlny a ze speciálních materiálů, které se nesou ve velmi ležérním až trochu revolučním pojetí," řekl iDNES.cz designér obleků s tím, že velký důraz byl kladen i na národní barvy.



Na národní barvy je kladen velký důraz

Přehlídku sportovců si nenechal ujít ani šéf Senátu Přemysl Sobotka. "Viděli jsme něco, co jsem já osobně ještě neviděl, módní přehlídku spojenou se sportovním výkonem. Přál bych olympionikům, aby v těchto dresech a v tomto oblečení získali co nejvíce medailí, co nejvíce dobrých úspěchů. Pokud se nezdaří, věřte, že vás nebudeme zatracovat. Takový už je sport, jednou se vyhrává, jednou prohrává," uvedl pro ČTK Sobotka.



Nástupové oblečení pro muže i ženy se skládá z tmavě modrého saka, červené košile a bílých kalhot

Na letní olympijské hry v Pekingu, které začínají 8. srpna, pojede minimálně 130 českých sportovců soutěžících v 19 olympijských sportech.

Tento počet ještě nemusí být definitivní, protože nominační kritéria se mohou plnit až do 23. července. Největší zastoupení má s 27 účastníky atletika, druhou nejpočetnější delegací jsou se 14 účastníky veslaři.

