VIDEO: Oblíbenou dýdžejkou ve Francii je britská babička

Pětašedesátiletá Joan Lloydová se patnáct let starala o vážně nemocného manžela. Po jeho smrti se rozhodla, že začne...

Mladík chodí s důchodkyní, která je o 41 let starší než jeho matka

Jednatřicetiletý Američan Kyle Jones se zamiloval do Marjorie McCoolové, přestože je o 60 let starší než on. Přítelkyni...