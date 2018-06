VIDEO: Nový román Nesvadbové je o sexu, lži i dětech

Čtvrtá knížka spisovatelky Báry Nesvadbové vznikala rok, je nejtlustší a je to poprvé román. Obsah je podobný tomu, co píše v Harper´s bazaru, společenském magazínu, jehož je šéfredaktorkou. Poprvé také nechtěla, aby ho pokřtila některá z jejích kamarádek, ale aby to udělal muž. Ondřej Neff coby spisovatel, novinář, a navíc dobrý kamarád jejího otce byl přesně tím pravým.



Křest románu Báry Nesvadbové Pohádkář

Stejně jako její kamarádky Táňa Kovaříková, Jitka Čvančarová a Markéta Hrubešová a kolegyně Halina Pawlowská se ovšem s jeho obsahem možná právě seznamuje. Ze křtu v Solidní nejistotě si ho totiž odnesl i s podpisem autorky. Před vydáním ho přečetl jen Nesvadbové manažer Lumír Mati a vydavatelka Romana Přibylová. Oba tvrdili, že se od něj nemohli odtrhnout.

"Kamarádky mi na něj ještě neměly co říct, nečetly ho. Měly ale radost, že jsem se konečně vrátila k psaní. Budu v něm dokonce pokračovat. Slíbila jsem dceři, že napíšu pohádky o kočkách," prozrazuje Nesvadbová. Dokonce už ví, jak na to - prostřednictvím svého psího miláčka Garpa bude vyprávět kočičí příběhy. Zkušená autorka, podle jejíž knihy Bestiář byl natočen i film, má ale strach.

"Bojím se toho, děti jsou hrozní kritici. Jejich reakci si raději předem vyzkouším, koncem července jede totiž Bibi na taneční tábor a já jedu s ní, budu tam vařit. Pár příběhů dětem po večerech povyprávím a uvidím, co tomu řeknou."