VIDEO: Nosková se měsíc před porodem vdala, svatbu okořenil vtip

Obřad na zámku v Náchodě měl pár zcela ve své režii a dokonce ho vyšperkoval vlastní svatební řečí, které tak nechyběla originalita a vtip. Zvlášť když nevěsta slíbila, že "nádrž bude doplňovat dříve, než jí uprostřed pole dojde nafta".

"Říkali jsme, že nechceme takovou tu klasiku, která se říká všude. Chtěli jsme to ušít sobě na míru, takže jsme si to napsali sami a paní oddávající byla moc ochotná a přečetla to," řekl iDNES.cz Jan Horsák, který se s někdejší hvězdou SuperStar seznámil právě ve východočeském městě.

"Nejsem člověk, který by dělal všechno tak, jak se má - ani Honza ne, máme rádi veselí a zábavu a chtěli jsme to mít po svém," doplnila svého muže Nosková.

Nevěsta měla na sobě šaty za 35 tisíc pocházející z dílny slovenské návrhářky Zuzany Bottkové. Zdobilo je celkem tři sta křišťálů od Swarovského a dvě vlečky dlouhé tři metry. A i když je zpěvačka v osmém měsíci těhotenství, rostoucí bříško v nich nebylo téměř vidět. V dobře padnoucím modelu se dokonale schovalo.

První novomanželský polibek

Nevěstě šel za svědka organizátor soutěže Muž roku David Novotný, ženichovi kamarád Jakub Dědek.

Nejvíc dojatá byla rodina. "Slzičku jsem měl na krajíčku, ale tím, že to bylo pěkně udělané, tak mě to rozveselilo a slzičku jsem potiskl zpět," řekl iDNES.cz zpěvaččin otec Josef Nosek.

Svatbě kromě rodiny a přátel přihlížely i Lucie Váchová či Veronika Zaňková, jež se s Noskovou zná ze SuperStar.