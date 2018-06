VIDEO: Nejmenší teenagerka na světě měří 60 centimetrů

Amgeová, která váží 5,5 kilogramu, tedy jen o čtyři kilogramy více, než byla její porodní váha, je ve svém rodném městě Nagpur celebritou. Sní o tom, že se stane herečkou. Mnozí ji ale považují za reinkarnaci bohyně.

"Když říkám lidem, kolik mi je let, nevěří mi," citoval ji britský list The Daily Telegraph. "Když mi byly tři roky, začala jsem si uvědomovat, že jsem jiná než ostatní děti. Myslela jsem si, že každý postupně roste, a tedy že i já bych měla vyrůst."

Má svoji maličkou šedou školní uniformu, školní brašnu a dokonce i malou školní lavici. Vedle svých spolužaček vypadá jako panenka.

"Jsem pyšná na to, že jsem nejmenší dívkou. Líbí se mi, kolik pozornosti se mi věnuje. Netrápí mě to, že jsem malá a nelituji toho," říká droboučká dívka. Je přesvědčená, že na světě je mnoho lidí, kteří jsou zakrslí jako ona. "Jsem jinak úplně stejná jako jiní lidé. Jím jako vy, spím jako vy. Necítím žádný rozdíl."

Dříve prý byla stresovaná a nechtěla moc vycházet. "Nyní ráda chodím ven a hovořím s lidmi," řekla. "Když jsem poprvé přišla do školy, každý byl tak velký, že jsem se bála. Ale teď už je to v pořádku, líbí se mi to. Mám jen odlišnou školní lavici a židli, které byly pro mě vyrobeny. Jsem normální studentka." Ráda by stala herečkou, až dospěje. "Mým snem je být u filmu," dodává nejmenší teenagerka na světě.