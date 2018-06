VIDEO: Nejdřív diamanty, pak Šeredová prodávala pro charitu

Známou modelku, která se v Itálii proslavila coby moderátorka a herečka a rovněž svým vztahem s brankářem Juventusu Turín Gianluigim Buffonem, oslovila významná šperkařská firma s diamanty.



Alena Šeredová a Luboš Říha předvedli kolekci, jejíž tváří se česká modelka stala

Za to, že se stane její tváří na příští rok, inkasovala slušný honorář. Sama ale údajně neví, o jak vysokou částku jde. "Musím se přiznat, že nevím, kolik jsem za to dostala, ani se neptám. Takovéhle věci dělá agentura, tedy můj taťka, a ten mě umí prodat," říká Šeredová.



Přemysl Synek, Livia Beller, Blanka Matragi, Artur Belle, Alena Šeredová a Luboš Říha

Svůj obchod odtajnila na slavnostním otevření nového showroomu společnosti Diamonds International Corporation, kde byla zahájena výstava volných diamantů a diamantových šperků. Otevření se mimochodem zúčastnil Arthur Beller, prezident nejstarší diamantové burzy v Antverpách "Beurs voor Diamanthandel", jejímž je D.I.C. členem, a módní návrhářka Blanka Matragi, jež navrhne exkluzivní kolekci šperků pro rok 2009.



Alena Šeredová s diamantem za 34 milionů korun



Druhý den se Šeredová proměnila v samaritánku a prodávala v rámci charitativní akce Replay v obchodě v centru Prahy. V tutéž chvíli se za pultem prodejny v obchodním centru Chodov vystřídaly její kamarádky Diana Kobzanová a Kateřina Průšová.

Modelky se upsaly dobré věci, utržené peníze jdou totiž do JIP v Ústí nad Labem na nakoupení chybějících přístrojů.



Alena Šeredová a Kateřina Průšová prodávaly pro dobrou věc

Šeredová do rodné země tentokrát přijela bez svého jedenáctiměsíčního syna Louise Thomase. Toho mezitím svěřila svému příteli, s nímž letos oslavila třetí výročí vztahu. "Tatínkovi pomáhá italská babička, tak jsem bez obav. Minulý týden zase hlídali naši, střídají se, když je potřeba. Většinou ho ale beru všude s sebou," říká Šeredová.



Alena Šeredová prodávala pro charitu

Půvabná maminka se může pochlubit tím, že její syn už od devátého měsíce chodí, a dokonce má devět zubů. "Je celý takový zvláštní," směje se Šeredová. "Letos prožije své první Vánoce a za pár dní nato první narozeniny, na obojí se moc těšíme."



Alena Šeredová se za pultem oháněla

Z Česka poveze do Itálie dřevěné hračky, které jsou v Itálii nedostatkovým zbožím. A pak oblečení. "Tam mají samé značkové věci, ale nepraktické. Třeba obyčejná bavlněná pyžama a různé příjemné barevné věci kupuju tady. I když malý by se oblékat vůbec nemusel. V létě chodil nahatý a asi si myslel, že tak to v životě chodí, a teď těžce snáší, že musí nosit punčocháče, rukavice a nenáviděné čepice. Jenom doufám, že až mu bude na tu hlavu zima, tak už si z ní tu čepici nestrhne."



Alena Šeredová se synem

Druhé dítě zatím modelka neplánuje. Jsou v tom i praktické důvody. "Hodně cestuju, v Itálii se lítá z města do města a to bych sama s dětma absolvovat nemohla. Dítě do dvou let totiž musíte mít na klíně," vysvětluje.



Alena Šeredová a její přítel Gianluigi Buffon

Do Prahy se znovu vrátí na jeden den o Vánocích a pak odjede lyžovat do italských Alp. Tam přivítá v kruhu rodiny i Nový rok. Pátého ledna letí do Karibiku točit další film. "Je to zase italská komedie, pokračování toho, co jsem dělala, když se narodil malej. Toho beru samozřejmě s sebou a k němu babičku, udělá si prázdniny," uzavírá Šeredová.