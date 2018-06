VIDEO: Nečas v kvízu sbíral bonbony a vyznal lásku zoufalé Bree

"Pojďme se podívat na to, co zase vyvede Bree," hrál si Nečas na televizního hlasatele, který měl za úkol pozvat diváky k sledování oblíbeného pořadu.

"S Bree Van De Kampovou se ztotožňuji nejvíc. Také mám nějaké pedantické vlastnosti," vysvětlil politik, o kterém jeho syn prohlásil, že je čokomaniak, a proto inkasoval za každou správnou odpověď nějaký ten pamlsek.

Barboru Tachecí dále zajímalo, jaká je Nečasova nejoblíbenější hláška z Pána prstenů a kdo po něm momentálně "jde". Vycházela přitom z politikova oblíbeného motta "To, že jsi paranoidní ještě neznamená, že po tobě nejdou".

"To by mě taky zajímalo, mohu to jenom tušit. Tušení je velmi temné, nemůžu ho zdůraznit," dodal před kamerou iDNES.cz.

Přestože bonbonů bylo na stole pět, Nečas dostal jen tři. Zbytek si ukořistila moderátorka pro sebe a kameramana, a názorně ukázala, že je umění se s lidmi o něco podělit.