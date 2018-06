VIDEO: Muž z Thajska upravil vlastní dům pro tisíce škorpionů

Škorpioni, hmyz a červi jsou pro Thajce obvyklou svačinkou, hlavně na severu země. Pro jednoho z nich se ale škorpioni stali oblíbenými mazlíčky.

Bývalý obchodník s hmyzem předělal svůj dvoupatrový dřevěný dům tak, aby škorpionům co možná nejlépe vyhovoval. Zabednil ho tak, aby do něj proniklo jen velmi málo světla a teplota byla pro škorpiony ideální. Své mazlíčky tam krmí cikádami a dalším hmyzem, kterého spořádají tak kilogram denně. Po krmení tráví Suang hodinu meditací.

Ačkoli ho jeho jedovatí spolubydlící už mnohokrát kousli, stejně jsou pro něj těmi nejlepšími přáteli. "Poprvé mě to bolelo. Ale po několika kousnutích si moje tělo vytvořilo protilátky na jejich jed, takže mi teď nemohou ublížit," řekl Suang.

Suang Puangsri tvrdí, že chtěl pro svoje hemživé přátele udělat něco hezkého za to, že jich tisíce zavraždil kvůli svému živobytí. "Začal jsem se bát, že jsem spáchal hřích, protože jsem je velmi dlouho prodával. Ačkoli jsem byl rád, že jsem na nich vydělal, cítil jsem hluboko uvnitř, že jim ubližuji, a neměl jsem z toho dobrý pocit. Takže jsem o tom začal hodně přemýšlet a uvědomil si, že to, co jsem dělal, nebylo správné," řekl Thajec.

Suang je natolik odhodlán odčinit svůj hřích, že vykupuje škorpiony od jiných lidí, kteří by je prodali do restaurace. Když už je škorpionů mnoho, vypouští je zpět do přírody. "Mám radost z toho, co dělá. Nelíbilo se mi, když ubližoval škorpionům," řekla bývalá Suangova manželka.

Svými škorpiony přilákal chovatel do ospalého městečka Fark Ta na severu Thajska mnoho turistů. Teď se živí prodejem kamenných figurek. Vydělává kolem 570 amerických dolarů měsíčně, což je asi o 300 dolarů méně, než vydělával prodejem škorpionů do restaurací. Důležitější pro něj ovšem je, že není vrah.