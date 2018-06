VIDEO: Musíte tonizovat, radí Miss Christová Krausovi, jak omládnout

"Tam by se dalo dělat hodně," zhodnotila Christová pleť Jana Krause a ihned poradila, co dělat, aby omládl o 10 let. "Třeba když jdete večer do divadla a vypadáte bídně, tak si dáte masku," řekla mu bývalá miss. Důležitá je také hydratace a tonizace pleti.

"Ale ta péče o pleť by mi zabrala několik hodin denně, tak je otázka, jestli bych stihl ještě něco jiného," upozornil Kraus a víc než kosmetické rady ho zajímalo soukromí kdysi nejkrásnější ženy Československa. "Staráte se také o partnera a jeho pleť?" chtěl vědět moderátor. "Teď tam žádný muž není," uzavřela osobní téma Christová.

Kromě ní přivítá Jan Kraus na červené pohovce taky prvního českého mistra světa v olympijské disciplíně v jízdě na skifu Ondřeje Synka, s nímž se Jan Kraus pořádně zapotí. Synek totiž možná uteče ze studia kvůli porodu svého prvního potomka.

Posledním hostem Show Jana Krause bude specialistka na podprsenky Helena Konarovská. Proč mají podprsenky pořád háčky a jaké jsou největší prohřešky v oblasti spodního prádla, odpoví večer na Primě.