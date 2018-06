VIDEO: Munzarová a Trnavský milenecké scény doma netrénují

"Nezkoušeli jsme si to doma, protože mi nemáme společné doma. Zkoušeli jsme jen na jevišti, a to jen tak, jak jsme to stíhali," říká Munzarová. "Bára bydlí v Praze, já v Brně," doplňuje Trnavský, který podobně jako jeho kolegyně odmítá potvrdit, že tvoří mileneckou dvojici i v soukromí.

Jisté je, že si pracovně rozumí a doplňují. I když najít společnou řeč při zkouškách je někdy pro oba těžké. "Přemisťovali jsme se autem Praha-Brno, protože jsme hráli v Praze a druhý den jsme měli v Brně zkoušku a Martina jsem nutila v autě, abychom si to alespoň řekli a on striktně odmítal, takže všechno vznikalo na jevišti," dodala Munzarová.

Pár se podle dlouhodobých spekulací sblížil během společného natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Bára Munzarová, jež žila s hercem Jiřím Dvořákem, odešla od svého muže již loni. "Žádost o rozvod jsme podali, podotýkám, že jde o rozvod dohodou," řekl iDNES.cz v dubnu minulého roku Jiří Dvořák (viz předchozí článek).

Hra Frankie a Johnny je k vidění v pražském divadle Kalich, kromě Munzarové a Trnavského v ní vystupuje i Radim Novák. "Jak se známe, víme kdo jak mrkne, co se kam vede, dokážeme se vnímat a poslouchat," pochvaluje se společnou spolupráci herečka.