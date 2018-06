VIDEO: Moderátora odrovnalo jméno německé lyžařky, plakal smíchy

16:39 , aktualizováno 16:39

Moderátor vědomostní soutěže The Chase Bradley Walsh neustál otázku týkající se německé sjezdařky Fanny Chmelar. V češtině by se jmenovala Fany Chmelařová a nikoho by její jméno zřejmě nepobavilo. V angličtině ale zní o poznání veseleji.