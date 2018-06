VIDEO: Mladík z Tchaj-wanu zpívá jako Whitney, svět je unesen

Jü-čchun Lin nadchnul svým zpěvem porotu tchajwanské soutěže Super Star Avenue, která hledá nové talenty a jejíž vítěz si odnese v přepočtu téměř 19 milionů korun a smlouvu s nahrávacím studiem.

Jeho účinkování v soutěži nápadně připomíná příběh dnes světově proslulé zpěvačky Susan Boyle. Když vystoupil čtyřiadvacetiletý muž na pódium, rozhodně nepůsobil jako popový idol. S pohledem na přerostlé dítě v nemoderním oblečení i účesu se dalo očekávat vtipné vystoupení, které bude aspirovat na vítězství v místní hvězdné pěchotě.

Jü-čchun Lin však nechal diváky jen zalapat po dechu, když předvedl výkon, za který by se ani Whitney Houston ve svém nejlepším období nemusela stydět. Někteří jeho fanoušci dokonce žertují, že by měl Lin vyrazit s Whitney na turné a zpívat místo ní za oponou. Nikdo by nic nepoznal a zpěvačka by si neutrhla ostudu, jak se jí poslední dobou při živých vystoupeních stává.

Píseň I Will Always Love You věnoval Jü-čchun Lin své babičce, která ho vychovala. Teď má našlápnuto stát se stejnou hvězdou jako britská zpěvačka Susan Boyle.