VIDEO: Miss Jandová řádila mezi transsexuály

"Konečně jsem se vyléčila z nepříjemné angíny a můžu po delší době vyrazit do společnosti. Travesty show se mi hrozně líbí, je to velká zábava. Ráda sem někdy zajdu s partou přátel," nechala se slyšet Jandová.

Doufá, že to ještě stihne do odjezdu na mezinárodní soutěž krásy Miss World. "Strašně se bojím. Od 16. listopadu budu potřebovat hodně držet palce."

VIDEO: Anife Vyskočilová: Nejpřirozenější holky jsou "transky" Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zatím poslední Miss ČR neví, jak to po zmizení Jana Moťovského dopadne s dalším ročníkem soutěže. "To neví asi nikdo, ale já věřím, že bude. Svou účast v soutěži každopádně dotáhnu do konce, i když netuším, s jakou úspěšností," dodala Jandová.

Program slavnostního večera ke znovuotevření kabaretu doplnila i přehlídka tašek Tagger, s níž se tu objevil například Zbyněk Drda.

Na pódiu s nimi pak vystoupili Michal Michajlec, Karel Frýd, Romana Pavelková a Hana Mašlíková. Ta si mimochodem nemyslí, že by jednou byla hrdinkou některé z příštích travesty show. "Nikdo mě nepředvádí, já předvádím je," řekla se smíchem.

Kmotrou podniku se stala Anife Vyskočilová, která je tu prý pečená vařená. Tentokrát ale nepřišla sama. Všem představila svého přítele, kterému říká stejně jako jeho přátelé Vilíku, a přitom se prý jmenuje Mark William Spencer. Pár je spolu již čtyři měsíce a na akci dorazil v luxusním mercedesu sportovního typu.