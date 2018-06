VIDEO: Mexičanka držela 16 dní hladovku, královskou svatbu ale neuvidí

Estibalis Chavezová měla jen jeden sen: vidět svatbu prince Williama a Kate Middletonové. Byl v tom však menší háček, pozvánku na svatbu nedostala. Tak alespoň 16 dní držela hladovku před britskou ambasádou v Mexiku.

Chvíli to vypadalo na happyend, protože se našel podnikatel, který jí zaplatil letenku do Londýna, Octavio Fitch Lazo jí dokonce odvezl na letiště. Všechno se ale změnilo, když dívku z londýnského letiště vrátili do Španělska, odkud přiletěla. Oznámili jí, že nemá dost peněz k pobytu. Mexičani totiž můžou do Anglie jezdit bez víz, ale musí prokázat, že mají kde bydlet a mají dost peněz na výdaje.

Otec mladé Mexičanky Pedro Chavez Mexičanka Estibalis Chavezová držela 16 dní hladovku, přesto na královskou svatbu nepůjde

Tatínek nešťastné dívky Pedro Chavez by si přál, aby jeho holčičce někdo pomohl. "Byl bych rád, kdyby jí někdo dal peníze, aby mohla v Anglii zůstat a moc by ji potěšilo, kdyby dostala pozvání od úřadů a královské rodiny. Vím, že je to hodně, co žádám, ale mohli by ji pozvat. I když si lidi myslí, že to není důležité, pro ni je to velký sen," řekl.

Mladé dívce s rovnátky, brýlemi a copánky úředníci už v únoru několikrát oznámili, že na královskou svatbu nemůže. Během své hladovky zhubla osm kilogramů a nakreslila portrét prince Williama a jeho snoubenky Kate Middletonové. Ambasáda ale odmítla obraz doručit do Londýna. Dostane ho tedy podnikatel, který dívce zaplatil letenku.