VIDEO: Menzel uvítá Ježíška jen díky dceři, Anna K si na dítě zahraje

"V rodině máme hodně malých dětí, takže soustředíme pozornost hlavně na ně," říká například zpěvačka Aneta Langerová. "Vánoce jsou hlavně pro děti, které se na ně těší dlouho dlouho dopředu," doplňuje muzikant David Koller.

Aneta Langerová a její bratr Nikola s rodinou

Režisér Jiří Menzel by ve svých třiasedmdesáti letech na svátky nejraději rezignoval, tedy nebýt dvouleté dcery Anny Karolíny. "Vánoce jsem neslavil, až teď s Andulkou, na to se těším," přiznal.

To muzikant Ladislav Štaidl na sváteční chvíle rezignoval úplně. "Od doby, co zemřeli rodiče a děti odrostly, většinou bývám o Vánocích mimo republiku. Možná je to tím, že nejsem správný křesťan, jsem ateista. Už řadu let to není o klidu a pohodě, tak vánoční svátky neslavím," dodal s tím, že syn Artur bude letos s maminkou Ivetou Bartošovou.

Ladislav Štaidl

Podobně mluví i fotograf Jan Saudek, který sice malé děti má, ale on sám je prý ve věku, kdy chce především klid. "Slavím vánoce každý den po celý rok. Na Štědrý den půjdu spát hned v devět večer," plánuje.

Kdo si naopak vánoční atmosféru nenechá vzít, je zpěvačka Anna K. S partnerem Tomášem Varteckým si na děti symbolicky zahraje. "Scházíme se u rodičů, hrajeme si na malé děti. Vlastní nemáme, tak si můžeme dovolit ten luxus býti dětmi," objasňuje se smíchem.

Anna K. a Tomáš Vartecký

Bleskový průzkum iDNES.cz mezi známými osobnostmi odhalil, že i přes smíšené pohledy na sváteční chvíle se dodržuje tradiční menu, tedy rybí polévka a kapr s bramborovým salátem. Kromě lití olova a krájení jablíčka pak celebrity vyzdvihly tradici spojenou se šupinou, která má přinést peníze, a také tu, která praví, že se od štědrovečerního stolu nesmí odcházet, aby se blízcí sešli ve stejném počtu opět za rok.