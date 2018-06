VIDEO: Máziková z Čápů s mákem se Krausovi sápala do klína

13:28 , aktualizováno 13:28

Moderátor Jan Kraus se do rozpaků dostane málokdy. To, co v jeho show na Primě předvedla temperamentní slovenská zpěvačka Eva Máziková, by však nechalo v klidu málokoho. Podívejte se, jak se známému moderátorovi sápala do klína.